In seguito all’emanazione da parte di Arpal, dell’avviso per vento di burrasca forte per la giornata di martedì 1 febbraio, a Genova entrano in vigore le ordinanze n. 09/2016 e n. 60/2016 che prevedono:

Divieto di transito ai veicoli a due ruote, mezzi telonati e furgonati sulla sopraelevata “Aldo Moro”;

Chiusura al pubblico di giardini e parchi storici comunali;

Chiusura al pubblico di tutti i cimiteri presenti sul territorio del Comune di Genova.