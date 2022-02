Autombilismo, meno due mesi alla Coppa Milano Sanremo 2022

Solo due mesi ci separano dal ritorno di glamour, stile, motori e paesaggi mozzafiato della leggendaria Coppa Milano-Sanremo: la competizione più charmant e blasonata d’Italia.

Giunta alla sua 13ª Rievocazione Storica, la “Signora delle gare” scalda i motori per un’edizione ricca di novità imperdibili che si terrà dal 31 marzo al 2 aprile 2022, riconfermandosi protagonista all’interno del Campionato Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Storico, riservato alle più importanti gare di regolarità classica.

Anche quest’anno non mancheranno competizione e spettacolarità, confermando la Coppa Milano-Sanremo come un’occasione indimenticabile di intrattenimento dal fascino unico ed esclusivo per equipaggi italiani e stranieri, maschili e femminili.

La Coppa Milano-Sanremo, per la prima volta prenderà ufficialmente il via giovedì 31 marzo presso l’Autodromo Nazionale di Monza, luogo di culto del motorsport. Qui la manifestazione, in occasione dei 100 anni dell’Autodromo, renderà omaggio al leggendario Tempio della Velocità con un’esperienza in esclusiva assoluta per i partecipanti. Infatti, oltre alle tradizionali verifiche tecniche, sportive e ai sempre entusiasmanti giri liberi in pista, i classic enthusiasts avranno l’opportunità di cimentarsi in 11 nuove prove speciali sull’iconico tracciato che comprenderà anche le antiche e leggendarie sopraelevate ed alcune parti utilizzate in esclusiva nella recente gara del ACI Rally Monza, prova conclusiva del FIA World Rally Championship.

Tre quindi i giorni di gara effettivi, durante i quali gli equipaggi potranno sfidarsi in oltre cento prove speciali, rendendo così la gara ancora più coinvolgente ed accattivante dal punto di vista sportivo.

Nel pomeriggio partirà la parata inaugurale delle vetture alla volta di Milano per essere poi presentate davanti alla sede storica di AC Milano in Corso Venezia, nel cuore della città.

Alle prime luci di venerdì 1 aprile gli equipaggi partiranno da Milano andando incontro a prove intense e paesaggi mozzafiato lungo l’avvincente percorso di oltre 700 chilometri. A fare da sfondo alla prima tappa della gara lo splendido scenario naturale che si snoda nell’entroterra tra Piemonte e Liguria e che accompagnerà gli equipaggi fino alla tappa intermedia di Rapallo, per poi concludersi con l’imperdibile défilé nell’affascinante cornice della Marina di Portofino.

Sabato 2 aprile gli equipaggi si vedranno protagonisti delle ultime combattute sfide che dal cuore della città di Genova li porteranno, dopo oltre cento prove speciali (di cui sei a media), lungo i passi del Turchino, Faiallo e Melogno con la conclusione della parte sportiva, come da tradizione, nella Città dei Fiori. Nell’ottica di garantire alla competizione un’esperienza unica di respiro internazionale, la Coppa Milano-Sanremo si sposterà poi nel Principato di Monaco, negli spazi del prestigioso Hotel Fairmont, per l’esclusivo gala dinner e la cerimonia finale di premiazione. Una conclusione che crea un gemellaggio virtuale fra l’Autodromo di Monza e il Principato di Monaco, a omaggio di due luoghi iconici del motorsport internazionale.

Tradizione, competizione, eleganza e savoir faire: gli elementi che, in un blend perfetto, rendono dal 1906 la Coppa Milano-Sanremo un appuntamento irrinunciabile e dal fascino intramontabile per gentlemen drivers e figure del jet set internazionale.