Autostrade, nuova trance contributi per attività in zona arancione

Prosegue l’attività di supporto di Autostrade per l’Italia a favore di cittadini e imprese genovesi colpite dal crollo del viadotto Polcevera.

Da martedì prossimo, 9 ottobre, anche le attività commerciali situate nella zona arancione a valle del ponte Morandi potranno infatti presentare le proprie richieste di contributo economico al punto di contatto aperto dalla società presso la scuola Caffaro di via Gaz 11.

L’iniziativa di Autostrade per l’Italia è dedicata in particolare alle attività commerciali, artigianali e di impresa localizzate presso via Fillak, Piazza Masnata, via Reti e via del Campasso che, a causa della chiusura delle strade di collegamento con la zona di Certosa, stanno vivendo disagi per le condizioni di viabilità.

Questa nuova tranche di contributi si aggiunge a quella già destinata nelle scorse settimane da Autostrade per l’Italia alle attività commerciali situate nella zona arancione a monte del ponte Morandi: sono 256 gli esercizi commerciali e le aziende che, ad oggi, hanno potuto usufruire di un contributo.

La società, anche nei prossimi giorni, fornirà informazioni e aggiornamenti relativamente alle iniziative avviate a supporto della città di Genova in raccordo con il Commissario e le istituzioni locali.

Questi i prossimi giorni e orari di apertura del punto di contatto – dedicato alle attività commerciali – presso la scuola Caffaro di via Gaz 11:

Martedì 9 dalle 9.30 alle 18.00; mercoledì 10 dalle 9.30 alle 18.00 e giovedì 11 dalle 9.30 alle 13.00.

Continueranno inoltre ad essere aperti, con le seguenti sedi ed orari, i punti di contatto dedicati agli sfollati e ai privati cittadini interessati dal crollo del Viadotto Polcevera:

Centro Civico Buranello: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 – Martedì e Giovedì dalle 14.30 alle 17.00.

Scuola Caffaro: Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14.30 alle 17.00 – Martedì e Giovedì dalle 9.30 alle 12.30.