Autostrade | Nevica debolmente sulla A7 e sulla A26

Una nuova intensa perturbazione atlantica determinerà da oggi e fino alla mattinata di domani nevicate, localmente anche abbondanti, sulle regioni del nord.

In particolare, si attendono precipitazioni nevose lungo i tratti autostradali gestiti da Autostrade per l’ Italia di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Attualmente nevica debolmente, senza disagi alla circolazione:

– sulla A7 Serravalle-Genova tra Serravalle Scrivia e Genova Bolzaneto

– sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce tra il bivio con la A21 Torino-Piacenza-Brescia e Casale Monferrato

Autostrade per l’ Italia raccomanda di viaggiare muniti di pneumatici invernali o in alternativa di catene a bordo, che in ogni caso devono essere montate esclusivamente in area di servizio o in area di parcheggio.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple, sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.