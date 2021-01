Andora, a Palazzo Tagliaferro teatro online su Alda Merini

Lunedì 4 gennaio ore 18.00 dal Palazzo Tagliaferro di Andora teatro online via social. Ho visto un poeta, lo spettacolo dedicato ad Alda Merini, di e con Annalisa Asha Esposito e Stefano Capra.

Andora – Il teatro a Tagliaferro è sempre una tradizione di inizio anno. Il Palazzo è chiuso, ma le sale affrescate del Contemporary Culture Center di Palazzo Tagliaferro, lunedì 4 gennaio, ospiteranno, alle ore 18.00, lo spettacolo HO VISTO UN POETA DI E CON ANNALISA ASHA ESPOSITO E STEFANO CAPRA che quest’anno sarà fruibile on line sulla pagina Facebook di Palazzo Tagliaferro. Uno spettacolo, organizzato dal Comune di Andora e della C|E Contemporary, che vive attraverso il linguaggio del teatro di narrazione, il canto e la musica, il tutto guidato dallo spirito della poesia e dalle parole di Alda Merini.

Un racconto intimo una vera e propria confessione a cuore aperto di come una giovane poetessa incontrando la sua Mentore si sia innamorata della sua umanità.

Un racconto autobiografico ricco di toni grotteschi e immagini intime che vivono e si animano dentro i ricordi di quell’incontro avvenuto nel Dicembre del 2008 a casa di Alda Merini.

Un quadro femminile di saggezza e giovinezza, di esperienza ed entusiasmo in cui “la Poesia passeggia da regina” e diventa soggetto della storia. La vicenda si svolge nell’arco di pochi mesi, da quella volta in cui la protagonista chiamò Alda Merini per invitarla alla presentazione del suo libro a Giugno e questa le appese il telefono in faccia a quando, l’anno seguente, seppe dal telegiornale che era morta nel giorno dei Santi all’ospedale Paolo Pini di Milano. Di come da giovane poetessa incontrò la Signora dei Navigli, l’amica dei poveri e dei matti, una donna colta che aveva conosciuto l’ amore e il dolore profondamente e aveva saputo raccontarli in versi con ironia e verità. Un testo scritto e recitato da chi nel teatro ha trovato la chiave per esprimere la sua arte. Un racconto nel racconto; l’attrice entra ed esce dal suo personaggio e vestendo poi, per un momento, i panni di Alda Merini che ci presenta la figura del Poeta, il disagio, i suoi umori, le abitudini, i limiti e la sua missione come messaggero divino, un barbone padrone del mondo che non ha paura di amare.Menzogna o Follia? Entrambe o forse nessuna.