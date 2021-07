Autostrade, evitato blocco in A10: si andrà a doppio senso di marcia

Si è svolto oggi l’incontro tecnico tra Regione Liguria, Comune di Genova, Aspi e Mims che era stato convocato in base alle richieste del Ministero per il completamento dei lavori su 3 gallerie in A10 che avrebbe causato la chiusura h24 durante i lavori del tratto Genova Aeroporto-Genova Prà in direzione Savona.

L’incontro ha definito una soluzione che prevede la carreggiata aperta in direzione Genova a doppio senso di marcia.

Su tutti gli altri aspetti, definizione di modalità, tempistiche e durata dell’intervento si sta ancora lavorando ed un nuovo appuntamento è stato sancito per il prossimo giovedì 29 luglio. La chiusura della carreggiata in direzione ponente, dove sono necessari gli interventi dovrebbe avvenire dal 9 al 25 agosto.