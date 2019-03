Autonomia Liguria, Viale: Pd ha idee confuse. Loro visione spicca solo per miopia ed egoismo

“Non sorprende la ‘visione’ del Pd ligure, ovviamente contrario all’autonomia per la Liguria, peraltro in evidente contrasto con quanto accade in altre Regioni a guida centrosinistra come Emilia Romagna o Lazio”.

Lo ha dichiarato oggi la vicepresidente della giunta regionale Sonia Viale, commentando le dichiarazioni dei consiglieri del Pd sull’autonomia differenziata della Liguria.

Pd contro autonomia della Liguria: da Roma arrivano più soldi di quanti gliene inviamo

“C’è di più – ha aggiunto la vicepresidente Viale – la loro ‘visione’ di autonomia spicca per miopia ed egoismo, visto che la loro logica è basata esclusivamente sulle risorse legate all’Iva dei porti e quindi vorrebbero chiedere l’autonomia solo in questa materia.

Al contrario, la nostra richiesta di autonomia differenziata si basa su principi completamente diversi, ponendo al centro l’obiettivo di migliorare la vita dei cittadini.

Quindi, secondo il Pd ligure l’autonomia in sanità per risolvere il problema della mancanza di medici specializzati non sarebbe un tema centrale?

Quanto al tema del residuo fiscale e al fatto che la Liguria non è come le tre regioni capofila, questo tema verrà affrontato in sede di trattativa con il Governo, una volta che avremo individuato con delibera di giunta le materie su cui chiedere l’autonomia.

Solo allora si procederà alla verifica della sostenibilità, anche attraverso l’accordo su un eventuale trasferimento di risorse calcolate sulla base dei fabbisogni standard.

Il percorso oggi stigmatizzato dal Pd come ‘farsa’ è quello approvato all’unanimità in consiglio regionale: la posizione degli esponenti del Pd è quanto meno confusa, considerato che furono tra i più accaniti oppositori dell’ipotesi di indire un referendum”.