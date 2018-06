Auto sfonda guard rail e vola nel piazzale di una fabbrica | Foto

Questo pomeriggio, poco dopo le 17, i vigili del fuoco di Bolzaneto, sono intervenuti in via Romairone, a Bolzaneto, per un incidente stradale. Una vettura, per cause in via di accertamento ha sfondato il guard rail di una elicoidale ed è volata oltre un muro nel piazzale dell’ex fabbrica di smaltimento rifiuti.

A bordo non c’era nessuno.

Per recuperare la macchina è stato necessario l’intervento della autogrù.

Dopo aver messo la vettura nuovamente sulle ruote è stata sollevata e portata al di qua del muro.