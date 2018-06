Carige ed Autorità Portuale rinnovano accordo servizio di cassa

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Banca Carige hanno rinnovato anche per i prossimi cinque anni, fino al 30 giugno 2023, l’accordo che prevede la gestione da parte dell’istituto di credito genovese del servizio di cassa dell’ente portuale il cui rinnovo è stato assegnato dopo l’aggiudicazione del bando di gara emesso dall’Authority al termine del precedente mandato.

L’accordo per la convenzione è stato siglato dal Presidente dell’Autorità Portuale di Sistema, Paolo Emilio Signorini, e il Chief Commercial Officer di Banca Carige, Gianluca Guaitani.

Il servizio verrà svolto principalmente tramite la filiale Carige 32 di Piazza Banchi, anche se tutte le filiali del Gruppo sono a disposizione di fornitori e clienti dell’ente di Palazzo San Giorgio.

L’intesa sottoscritta oggi comprende espressamente anche un servizio di consulenza da parte di Banca Carige finalizzato ad “agevolare la realizzazione di programmi finanziari volti allo sviluppo del porto”.

“Banca Carige rappresenta storicamente il principale punto di riferimento finanziario per i porti di Genova e Savona di cui nei decenni, fin dalla nascita degli originari Consorzi Portuali, ha costantemente seguito esigenze e sviluppi – dichiara Gianluca Guaitani, CCO di Banca Carige – La partnership sottoscritta oggi con l’Autorità di Sistema Portuale, nata dall’ultima Legge di Riforma, riafferma la nostra prossimità alle istituzioni della portualità ligure nell’ottica di offrire un servizio non solo di tesoreria ma anche di consulenza ed assistenza in materia finanziaria e creditizia. Banca Carige ha un’esperienza consolidata nella gestione dei servizi di tesoreria e cassa che svolge in tutto il territorio nazionale per enti pubblici di ogni dimensione e rilevanza, cui mette a disposizione le soluzioni più innovative nel settore”.