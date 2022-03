Auto in fiamme sulla A12, traffico in tilt direzione Genova

Un auto in fiamme ha causando lunghe code sull’autostrada A12 in direzione di Genova.

La vettura incendiata si trova sulla dopo la galleria Sperone, a poca distanza dallo svincolo di Genova Est.

Al momento non si conoscono le cause che hanno innescato le fiamme. A generare il rogo potrebbe essere stato un guasto all’autoveicolo.

Le tre persone che occupavano l’auto sarebbero uscite dall’abitacolo autonomamente rimanendo, illese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno spento l’incendio e i sanitari del 118.

Il traffico sulla tratta autostradale è bloccato e si sono formati 4 chilometri di coda. Se non si riesce a portare via in mezzo bruciato nelle prossime ore potrebbero aumentare. Sugli appositi cartelloni luminosi all’uscita ed entrata di Nervi, in direzione dello svincolo con la A7 Genova – Milano. ABov