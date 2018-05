Questa mattina i vigili del fuoco di Chiavari, sono intervenuti a Lavagna, in via F. Maffi per incidente stradale. Per cause in via di accertamento una vettura ha perso il controllo ed è finita in una scarpata scendendo per una ventina di metri.

Fortunatamente il conducente, un uomo, è riuscito ad uscire autonomamente illeso.

I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura in attesa del carro attrezzi. Sul posto 118 è polizia locale.