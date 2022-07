Auto e moto storiche a San Bartolomeo al Mare. Appuntamento con “Tutti al mare” il 31 luglio con i veicoli ante ’90.

Auto e moto storiche a San Bartolomeo al Mare, domenica.

Tutto pronto per Tutti al Mare, il primo Raduno di auto e moto storiche e sportive ante ’90 che si terrà a San Bartolomeo al Mare domenica 31 luglio.

Organizzato dal Club 500 Golfo Dianese – in collaborazione con il Comune di San Bartolomeo al Mare e il Centro Sociale Incontro – l’evento prevede la partecipazione di una sessantina di mezzi tra auto e moto, che sfileranno nell’entroterra del Golfo Dianese e di San Bartolomeo al Mare per poi arrivare in piazza Torre Santa Maria e restare in esposizione per tutti gli appassionati.

Le parole dell’assessore Davide Salerno: “Si tratta di un evento che valorizza l’operato di una delle associazioni più attive del nostro territorio e che consente di godere della bellezza di queste auto che hanno contribuito alla storia di ogni famiglia italiana.

Ringrazio l’associazione Club 500 Golfo Dianese per aver proposto questo importante appuntamento che contribuisce ad arricchire ancor più il nostro calendario della manifestazioni estive”.

Il programma:

Ore 09:00 – ritrovo in piazza Torre Santa Maria per la registrazione dei veicoli

Ore 11:00 – sfilata in vallata e ritorno, con esposizione in piazza Torre Santa Maria

Ore 12:00 – aperitivo

Ore 13:30 – pranzo presso la Bocciofila di San Bartolomeo al Mare

Ore 15:30 – dimostrazione sportiva a cura di ASD TopKayak

Per informazioni, contattare il Club 500 Golfo Dianese:

Riccardo 338 2771625 o Giovanna 349 4628327.