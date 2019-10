Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco della Spezia sono intervenuti in località Vignale nel comune della Spezia, per l’incendio di un’auto.

Per cause in via di accertamento, una vettura all’interno di un garage ha preso fuoco. Le fiamme si sono rapidamente estese anche alla struttura.

I Vigili del Fuoco appena arrivati hanno provveduto al contenimento dell’incendio ed alla rapida estinzione dello stesso.