Le squadre liguri che militano in serie A hanno già ripreso la preparazione per le gare della 31a giornata di campionato.

Il Genoa sarà di scena alle 12.30 a San Siro dove affronterà domenica il Milan, la Sampdoria anticipa sabato in casa (ore 15.00) con il Verona e lo Spezia viaggia per Bologna, dove scenderà in campo per le 15 di domenica.

Ecco nell’audio il punto di vista del giornalista Franco Ricciardi a metà settimana: