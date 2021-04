Mercatino dell’ usato al Don Bosco di Alassio per la Scuola di Tunisi

ALASSIO- Un mercatino dell’usato per poter raccogliere fondi a favore della analoga Scuola Salesiana Tunisina. E’ questa la bella iniziativa partita dagli studenti dell’ Istituto Don Bosco che per due giorni (sabato e domenica), dalle ore 9 alle ore 18, accoglieranno tutti coloro che vorranno contribuire al sostegno delle attività della comunità di Tunisi.

I fondi raccolti saranno destinati in particolare alle iniziative educative e didattiche delle scuole salesiane elementari e medie di Tunisi.

“ I nostri ragazzi- spiegano in segreteria all’Istituto Scolastico Maria Ausiliatrice di Alassio- delle scuole medie hanno avuto l’idea di organizzare il mercatino dell’usato per aiutare i loro compagni tunisini. Il ricavato dell’iniziativa sarà consegnato personalmente da due allievi, Francesco e Gian Luigi, del nostro Liceo che alla fine dell’anno scolastico andranno in missione in Tunisia”.

I due giovani dopo l’ esame di Maturità, rinunciando al tradizionale tour post-maturità, che avrebbero potuto fare in giro per l’ Europa, preferiscono infatti scegliere questa bella esperienza di volontariato.

Per conoscere meglio l’impegno e le iniziative dei Salesiani a Tunisi è possibile vedere il video che gentilmente la professoressa Elisabetta Preve, docente e coordinatrice delle Attività Pastorali,

ci ha inviato. Per visionarlo questo è il link



“Il piccolo video – ci ha spiegato Roberto Lionelli, docente presso il Don Bosco di Alassio – è stato girato nella casa salesiana dove ho lavorato per nove anni. Si tratta di un breve filmato che può consentire a tutti di conoscere la Scuola Salesiana di Tunisi”.

CLAUDIO ALMANZI