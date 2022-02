Una cosa si è capito nella gara che ha opposto il Genoa, penultimo in classifica, che non vince da 23 partite ed in casa da oltre 10 mesi, e l’Inter, virtualmente prima della classe: la squadra di Blessin è viva più che mai, e il pareggio contro Handanovic e compagni è strameritato; non ingannino i tanti corner battuti dai neroazzurri: il Grifone ha ribattuto colpo su colpo, andando anche in tre occasioni vicinissimo al gol.

L’audio commento di FRANCO RICCIARDI sulla partita (cliccare sotto):