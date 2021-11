Audio / Genoa-Roma, come l’ha vista Franco Ricciardi

Il Genoa riesce a tenere testa alla Roma sino all’83’, poi soccombe per 2-0 nella parte finale della gara.

Non è certo stato il “primo” Grifone targato Shevchenko, perché il neo allenatore ha mandato in campo una squadra rattoppata in ogni reparto, con tanti titolari fuori per infortunio.

Quindi, si è visto un Genoa che ha giocato sin dal primo minuto di rimessa, lasciando da subito il pallino del gioco alla squadra di Josè Mourinho.

Ciononostante, la Roma, troppo compassata e lenta, ha faticato sino alla fine per superare la squadra di casa.

L’audio commento alla gara del nostro Direttore Franco Ricciardi (cliccare sotto):