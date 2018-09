Attività di controllo del territorio e su esercizi commerciali

La polizia ha svolto ieri mattina un servizio straordinario di controllo del territorio e di verifica amministrativa sugli esercizi commerciali del centro storico.

L’attività è stata coordinata dal Commissariato Centro, in collaborazione con la Polizia Amministrativa e Sociale, gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine ed il personale della sezione commercio della Polizia Locale.

Cinque i locali sottoposti a verifica in via Canneto il Curto, via Macelli di Soziglia, via della Maddalena e via Canneto il Lungo, due dei quali sanzionati per l’esposizione in vendita di generi alimentari privi di etichettatura in lingua italiana.

Nel complesso sono state identificate 51 persone, di cui una segnalata per l’inosservanza della normativa sull’immigrazione.

Un serbo di 35 anni che, ad un controllo presso i giardini dell’Acquasola, ha opposto resistenza fino ad aggredire gli agenti, uno dei quali medicato al pronto soccorso con 4 giorni di prognosi per un calcio ad un ginocchio, è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Fissata per questa mattina la direttissima.