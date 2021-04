Atmosfere noir nell’ultimo romanzo di Mauro Colajacomo

In piena pandemia esce “Nell’ottica del killer”, il secondo romanzo di Mauro Colajacomo. Un noir psicologico ricco di intrecci ed enigmi.

“Nell’ottica del killer”, è questo il titolo dell’ultimo libro di Mauro Colajacomo. Un noir psicologico con spunti esistenziali ed introspettivi.

Edito da Robin Edizioni è il secondo romanzo dell’autore e affronta il tema dell’esistenza umana. Un percorso di riflessione interiore dove si alternano l’enigma della morte, l’ineluttabilità del proprio destino, la freddezza di un killer e la consapevolezza di una vittima che tenta di sfuggire alla sorte designata.

Trama: un killer professionista prepara con minuziosa determinazione l’omicidio che gli è stato commissionato. La vittima designata ne intuirà il piano e proverà a sfuggire alla morte, ma il peso della minaccia metterà comunque in discussione le sue certezze e muterà per sempre le sue prospettive. In un incalzante intrecciarsi di eventi, si alterneranno il nichilismo del sicario, freddo dispensatore di morte, e il travaglio interiore della vittima, segnato da una complicata storia d’amore. La narrazione diventa così occasione di riflessione sull’esistenza e sull’enigma della morte.

Come cita la critica il romanzo è “una metafora sull’esistenza secondo cui ogni uomo è consapevole della propria precarietà ma è pur sempre alla ricerca di un paradigma con cui sfuggire al vuoto e all’ineluttabilità del destino.”

Mauro Colajacomo vive in una casa isolata tra i boschi dell’Appennino tra Piemonte e Liguria, forse luogo ideale come spunto per trame noir, gialle ed enigmatiche. Ha una moglie che considera il suo critico più tagliente e tre figli. Esercita a tempo pieno e con passione la professione di veterinario.

“Nell’ottica del killer” esce nell’aprile del 2020 e segue “Compromesso con l’assassino” uscito invece l’anno precedente.

Quest’ultimo, sempre edito da Robin Edizioni, è anch’esso un giallo introspettivo con spunti autobiografici e che ha ottenuto un buon successo di critica e pubblico. Link al libro QUI / Mauro sito web QUI

Giorgia Cadenasso