Atalanta-Spezia, statistiche della sfida di Bergamo

Lo Spezia gioca a Bergamo contro l’Atalanta: vediamo i numeri e le statistiche della sfida di domani.

SCONTRI DIRETTI

15° confronto tra Serie A e Serie B tra Atalanta e Spezia: bilancio che sorride alla formazione bergamasca che vanta sei vittorie a fronte di un solo successo ligure – completano il parziale sette pareggi.

L’Atalanta ha ottenuto quattro punti in due partite contro lo Spezia in Serie A, grazie a un pareggio a reti bianche e un successo per 3- 1 al Gewiss Stadium – lo 0-0 è arrivato proprio in un sabato nel novembre 2020. L’Atalanta è imbattuta nei sette match casalinghi contro lo Spezia tra Serie A e Serie B: cinque vittorie e due pareggi il bilancio con un punteggio complessivo di 20-5.