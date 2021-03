Asta di Stelle nello Sport: settimana derby con Quagliarella e Criscito

Scatta anche nel 2021 l’appuntamento con l’asta benefica di Stelle nello Sport ambientata sulla piattaforma di CharityStars con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, sotto l’egida di Coni e Ussi. Quest’iniziativa rappresenta una delle attività di charity dedicate alla Gigi Ghirotti onlus.

Una campagna sociale avviata nel 2006 con le maglie dei campioni del mondo Gianluigi Buffon e Luca Toni e proseguita negli anni con la partecipazione di altre stelle del firmamento mondiale del Calcio come Francesco Totti, Zlatan Ibrahimovic, Luis Figo, Paolo Maldini, Fabio Cannavaro, Alessandro Del Piero, Cristiano Ronaldo, Thierry Henry, Milito, Ronaldinho, Andrea Pirlo, Paulo Dybala, Papu Gomez, tanti altri campioni della serie A e di numerose medaglie olimpiche e paralimpiche.

Una collaborazione ormai storica, attivata da 16 anni a questa parte, con Genoa, Sampdoria, Spezia ed Entella, accomunate dalla volontà di fare gol per beneficenza. Dall’Asta di Stelle nello Sport (e da tutte le nostre iniziative di charity), il sostegno offerto alla Gigi Ghirotti Onlus da Stelle nello Sport ammonta oggi a 341.000 euro. Un aiuto importante per la realizzazione dei due Hospice e Infopoint per far conoscere le tante e importanti attività dell’Associazione del professor Franco Henriquet, dei suoi professionisti e dei suoi volentari

Il primo atto dell’Asta Stelle nello Sport 2021 arriva proprio nella settimana del Derby della Lanterna numero 123. Scenderanno in campo per la Gigi Ghirotti onlus Mimmo Criscito e Fabio Quagliarella, gli storici capitani di Genoa e Sampdoria. Due giocatori entrati stabilmente nel cuore delle due tifoserie, capaci di assumersi le responsabilità più grandi nei momenti di cruciale importanza per le sorti dei propri club. Responsabilità in campo, con rigori di valore capitale, e fuori, con messaggi indirizzati all’ambiente. Due veri capitani.

Le loro maglie sono all’asta sulla piattaforma www.charitystars.com/stellenellosport. Un derby, questo, in cui vinciamo davvero tutti!