Aspi: da domani viadotto A12 riaperto senza limitazioni ai Tir. Ma una sola corsia

“Dopo le 24 di oggi” il viadotto Valle Ragone sulla A12 sarà percorribile in entrambe le direzioni, con una corsia per senso di marcia e per tutte le tipologie di mezzi, leggeri e pesanti, senza limitazioni.

Lo hanno riferito stasera i responsabili della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia.

“Entro il primo pomeriggio di domenica 16, con il completamento degli interventi sulla seconda carreggiata – hanno aggiunto da Aspi – saranno disponibili entrambe le corsie per senso di marcia e il viadotto tornerà pienamente fruibile.

Per la carreggiata ovest sono quindi terminati, in anticipo di un giorno, i lavori di adeguamento normativo attivati a seguito della limitazione definita con le strutture tecniche del ministero delle Infrastrutture dopo i sopralluoghi congiunti periodicamente programmati sulle infrastrutture della rete insieme ad Autostrade per l’Italia”.