Spettacolari regate Smeralda in onore di Carpaneda e Sibello

ALASSIO- Spettacolari regate per la flotta Smeralda 888 impegnata ad Alassio per il primo Trofeo Luigi Carpaneda, con concorrenti di sei nazioni, tanti Vip e pubblico delle grandi occasioni per festeggiare soprattutto il beniamino di casa Pietro Sibello.

In testa dopo la prima giornata è Carlo, Principe di Borbone, con “Vamos mi Amor” (YC Monaco) capace di aggiudicarsi ben due delle tre prove portate a termine, con vento a tratti molto forte, tanto da costringere al ritiro due delle dieci regine del mare in gara: “Gorilla Gango” (Andrea Startari, YC Monaco) e “Das” (Alessandro Zampori, Cnam Alassio, con Gianni Sommariva).

Ad aggiudicarsi la terza prova, portata a termine prima dei festeggiamenti per Sibello, è stato Paolo Rotelli “Black Star”.

Per l’ enfant du pays oltre alla realizzazione, da parte di un grande artista bergamasco (Alessandro Etsom Conti), di un enorme e stupendo murales all’ ingresso del porto (che rappresenta Sibello, Luna Rossa e la conquista della Prada Cup) la consegna delle Chiavi della Città e la Cittadinza onoraria da parte del sindaco Marco Melgrati e dell’ assessore allo sport, l’ ex campionessa della vela Roberta Zucchinetti.

Domani mattina, meteo permettendo, si ritorna in acqua per altre tre prove: il primo scarto potrà essere fatto dopo la conclusione di quattro prove. Primo segnale di avviso per le ore 11.

Queste le classifiche dopo la prima giornata.

Primo Trofeo Luigi Carpaneda: 1) “Vamos mi Amor” (Charles De Bourbon, YC Monaco), 8 punti; 2) “Beda” (Timofey Sukmontin, id.), 9; 3) “Botta Dritta VI” (Francesco Vauban, Yc Monaco), 11; 4) “Ange Trasparent III”(Valter Pizzoli, con Beppe Zaoli,id.),11; 5) “Black Star” (Paolo Rotelli, Yc Monaco), 13; 6) “Smeralda V” (Rinaldo Agostini, con Pietro e Gianfranco Sibello, Cnam Alassio), 16; 7)“Milleni’um Falcon” (Marco Favale, YC Monaco), 18; 8) “I John” (Svizzera, Luigi Guarnaccia , Cnam Alassio), 22; 9) “Gorilla Gango”(Andrea Startari, YC Monaco) e “Das” (Alessandro Zampori, con Gianni Sommariva, Cnam Alassio), 33.

CLAUDIO ALMANZI