Asl3 e vaccini anti covid, attivata anche la sede di Quarto

E’ attivo da ieri presso l’Asl3 il terzo polo per la vaccinazione anticovid al personale sanitario.

Dopo l’apertura nei giorni scorsi delle sedi vaccinali presso l’Ospedali Villa Scassi e Micone si aggiunge la sede territoriale di Quarto di via G. Maggio 3.

Le dosi somministrate saranno raddoppiate a partire dalla prossima settimana grazie a un’implementazione oraria e di postazioni.

Nella stessa sede è prevista a breve anche l’attivazione di una “finestra” giornaliera dedicata alle vaccinazioni del personale delle Pubbliche Assistenze.

La prima fase vaccinale anti-covid in atto in Asl3 ha previsto, oltre all’attivazione delle tre sedi individuate per la vaccinazione del personale sanitario, anche la composizione di cinque squadre dedicate e operative nelle RSA metropolitane, con una media di vaccinazioni eseguite in queste ultime pari a 300 al giorno.