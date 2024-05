Arresti Genova, Piacente: Non è un’inchiesta ad orologeria

“Inchiesta a orologeria? La nostra richiesta è di cinque mesi fa, precisamente del 27 dicembre”. A dirlo ai giornalisti a Palazzo di Giustizia è il procuratore Nicola Piacente. Lo stesso procuratore precisa come l’ordinanza sia arrivata solo nella giornata di ieri ed eseguita in mattinata”.

“A me non piacciono le frasi fatte o del comune sentire, non conoscendo gli atti, ribadisco la mia fiducia nella magistratura e nella presunzione di innocenza.” A dirlo il ministro della Giustizia Carlo Nordio a margine di un evento a Roma, commentando i fatti e le parole del procuratore Piacente.

Nordio: perplesso su arresto Toti, fatti contestati risalenti al 2020