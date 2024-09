Arpal conferma la chiusura dell’allerta gialla alle 18:00, posticipata su C ed E

Arpal ha ufficializzato la chiusura dell’allerta gialla alle 18:00 per le aree del Centro (B), Ponente (A) e Versanti Padani di Ponente (D). La chiusura, invece, è stata posticipata alle 21:00 per il Levante (C) e i Versanti Padani di Levante (E).

Situazione meteo attuale

Nel Levante della regione, la coda della perturbazione potrebbe protrarsi fino alla serata di oggi, con la possibilità di fenomeni meteorologici persistenti. Per domani si prevede una bassa probabilità di temporali forti sulle aree BCE e un rinforzo dei venti su A e C. Il mare rimarrà agitato su tutta la regione.

Fino a questo momento, la parte più attiva del passaggio perturbato ha colpito il settore centrale, con le piogge più intense registrate in provincia di Savona (a Sanda, nel comune di Celle, 41.6 mm in 1 ora e 72.4 mm in 3 ore). Nel centro, si prevede la convergenza di venti opposti, che potrebbe prolungare le precipitazioni nella stessa area.

Monitoraggio e informazioni

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, verrà pubblicato un monitoraggio sul sito Allerta Liguria.

Per seguire l’evoluzione meteo, è possibile utilizzare il sito Omirl Regione Liguria o scaricare l’app Meteo3R, che offre accesso a immagini radar e strumenti informativi disponibili per tutti.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.