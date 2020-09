Aromatica Chiude gli stand alle 19 e lo Street food alle 22

Aromatica, anche ieri grande affluenza nonostante le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria e al gran caldo

Ultima giornata per Aromatica, ultima possibilità per degustare ed acquistare prodotti del Golfo dianese e della Riviera ligure di ponente. Anche oggi un ricco programma di eventi accompagnerà gli ospiti dell’elegante centro cittadino di Diano Marina, che ieri è stato molto affollato, pur nel rispetto delle disposizioni dettate dalle emergenza sanitaria. Da non perdere l’intervento di Cinzia Scaffidi, i cooking show (in particolare quello di Renato Grasso) e la presentazione della cipolla egiziana di Marco Damele.

Questo il programma di domenica 20 settembre:

ore 10.00: Assaggia la Liguria Show

ore 11.00: presentazione libro “Il mondo delle api e del miele” di Cinzia Scaffidi (Slow Food Editore), al termine degustazione

ore 12.15: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta finché basta tour #3”

ore 14.00: “Le erbe aromatiche nella cucina della salute”, laboratorio a cura dell’azienda agricola Castellarone

ore 15.15: cooking show chef Fabrizio Barontini “La cucina floreale”

ore 16.15: cooking show Renato Grasso “Il coniglio alle erbe aromatiche liguri e Ormeasco”

ore 17.15: presentazione del libro “La cipolla egiziana, una storia di agrobiodiversità del ponente ligure” (Edizioni Zem), a cura di Marco Damele, al termine degustazione

Orario di apertura degli stand di Aromatica:

domenica 20 settembre dalle ore 9.00 alle 19.00

Orario di apertura dell’Area Street food

domenica 20 settembre dalle ore 10.00 alle 22.00

Il programma completo dell’evento è su www.aromaticadianese.it.

Aromatica è la rassegna dedicata al basilico e alle erbe aromatiche, organizzata da Gestioni Municipali SpA per conto del Comune di Diano Marina, con il patrocinio e la collaborazione di MIPAAF (Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali), Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Prefettura di Imperia, Provincia di Imperia, Comuni del Golfo dianese, Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Associazione Nazionale Città dell’Olio, Confcommercio del Golfo dianese e grazie al contributo di Supermercati Arimondo (Pam e Eurospin), Banca d’Alba, Olio Raineri, Intesa Grandi Impianti, RaveraBio, Frantoio di Sant’Agata, Caffè il Chicco, Acqua Calizzano.