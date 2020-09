ArcelorMittal Genova, siglato accordo per proroga cig Covid

Cig Covid prorogata fino al 14 novembre

Siglato accordo tra le organizzazioni sindacali e Arcelor Mittal per la proroga fino al 14 novembre della cig covid nello stabilimento di Genova.

L’intesa è stata firmata nella giornata odierna dai segretari Fism Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil di Genova, Alessandro Vella, Bruno Manganaro e Antonioi Apa, dai rappresentanti rsu e dai rappresentanti di Arcelor Mittal Italia.

Le riduzioni del carico di lavoro potranno interessare fino a un massimo di 997 dipendenti a zero ore per una durata di 9 settimane dal 14 settembre al 14 novembre.

Arcelor Mittal venerdì scorso aveva comunicato ai sindacati l’incremento della cig covid per 9 settimane per un numero masismo di 8.147 dipendenti del siderurgico di Taranto con una procedura in continuità con quella avviata il 3 agosto e per 3 settimane, che aveva sostituito la cassa integrazione ordinaria.