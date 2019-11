Appuntamenti con La scienza a scuola a Genova

Cibo ed evoluzione umana: come cambia la dieta e come cambia la nostra specie. Il ciclo “La scienza a scuola” a Genova.

Lunedì 11 novembre, il biologo e giornalista scientifico Marco Ferrari al Liceo Scientifico Lanfranconi.

E’ un appuntamento del ciclo nazionale La Scienza a Scuola 2019 di Zanichelli.

La quinta edizione dell’iniziativa porta oltre 50 ricercatori e personalità del mondo scientifico nei licei ed istituti di diverse regioni italiane per raccontare a studenti e insegnanti le storie di chi lavora alle frontiere della ricerca. Sono storie che comunicano passione per la scienza e danno idee su cosa sappiamo e su che cosa stiamo per scoprire in matematica, fisica, chimica, biologia e medicina con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Il percorso delle specie che hanno preceduto l’uomo è strettamente intrecciato con quello del cibo, e di come procurarselo. Dai primi frugivori della foresta si è passati a “scimmie” abitanti della savana che iniziavano a nutrirsi di carne. Le specie del genere Homo hanno cambiato ancora la dieta, che è diventata più carnivora. Ma la dieta ha cambiato anche la struttura del loro corpo, fino a spingere verso un animale snello, robusto, dal cervello di grosse dimensioni e capace di correre per inseguire le prede. L’ultimo passo, la rivoluzione agricola, ha modificato ancora il nostro corpo, anche se in maniera più sottile

Questo spiegherà il biologo e giornalista scientifico Marco Ferrari agli studenti del Liceo Scientifico Lanfranconi di Genova nell’incontro: Cibo ed evoluzione umana: come cambia la dieta e come cambia la nostra specie.

L’appuntamento fa parte del ciclo nazionale di 200 incontri “La scienza a Scuola” realizzati da Zanichelli in collaborazione con la rivista “Le Scienze”. Un tour didattico da ottobre a gennaio in cui 50 tra ricercatori, docenti, divulgatori e personalità del mondo scientifico incontreranno studenti e insegnanti degli istituti superiori e licei d’Italia per spiegare le ultime novità della Scienza, con particolare attenzione agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

Gli incontri sono riservati agli studenti e ai docenti delle singole scuole.

L’Agenda 2030 è un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development Goals, SDGs – in un grande programma d’azione per un totale di 169 ‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso con l’inizio del 2016, guidando il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a raggiungerli entro il 2030.

Prossimo appuntamento con La scienza a scuola a Genova:

15 novembre con DOMINGO PAOLA docente di matematica e fisica nell’incontro “Perché la matematica è difficile” al Liceo Piero Gobetti C/O Centro Civico Buranello.

Il prof Paola ha fatto parte della CIIM (Commissione Italiana Insegnamento della Matematica); ha pubblicato numerosi articoli, su riviste nazionali e internazionali di ricerca in educazione matematica. Nel 2015 gli è stato attribuito il premio de Finetti, dall’Unione Matematica Italiana.

Da oltre 150 anni impegnata nella didattica scolastica e nella divulgazione scientifica, la casa editrice Zanichelli con questa iniziativa intende offrire agli studenti l’occasione di acquisire conoscenze su argomenti affascinanti e di stretta attualità scientifica direttamente dagli “addetti ai lavori”.

11 novembre

MARCO FERRARI

Biologo, giornalista scientifico

Cibo ed evoluzione umana: come cambia la dieta e come cambia la nostra specie

• Liceo Scientifico Lanfranconi

via ai Cantieri 2, Genova

15 novembre

DOMINGO PAOLA

Insegnante di matematica e fisica al liceo scientifico, formatore Zanichelli

Perché la matematica è difficile

• Liceo Piero Gobetti C/O Centro Civico Buranello

via D'Aste 8, Genova