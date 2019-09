Appena sbarcato violenta bimba. Salvini: bravi, aprite i porti e accogliete ‘sta gentaglia

“Da poco sbarcato in Italia, clandestino arrestato per violenza sessuale su una bambina di 10 anni. Che orrore, schifoso!!! Ma come si fa???

E, sempre a Ventimiglia, arrestato un altro clandestino nordafricano per aver stuprato, filmato e ricattato un disabile.

Bravi, riaprite i porti e accogliete ‘sta gentaglia…”.

Lo dichiarato oggi su Facebook l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Violenza sessuale per strada su bimba 10 anni: arrestato nordafricano. Sbarcato a Lampedusa

Ventimiglia, violenza sessuale su disabile senzatetto: arrestato 23enne marocchino

I riferimenti sono al nordafricano (sbarcato a Lampedusa pochi giorni fa) che è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale su una bimba di 10 anni, dopo che per strada a Ventimiglia l’avrebbe sbattuta contro un muro, molestata, ferita, palpeggiata e a un altro maghrebino che avrebbe stuprato un 55enne in un casolare abbandonato, sempre nel ventimigliese.