Appello per il cagnone Aki, smarrito in Valbrevenna

Riprendiamo da Facebook l’appello per Aki questo bel cagnone femmina smarrita a mezzogiorno di ieri 1 gennaio 2021 in Valbrevenna.

La padrona Ale, è disperata e spiega come Aki si sia allontanata mentre era libera vicino a casa sua e non sia non ancora tornata. “Aki, spiega Ale, è buona ma diffidente…se doveste vederla vi prego di chiamarmi 340/2964259 (se non prende il telefono scrivetemi) Grazie!”.

L’appello lanciato su Facebook sui gruppo “Ricerca di Nash” e “Sei di Montaggio se…” purtroppo non ha dato esito ed è arrivata la neve.