Ecuadoriano ubriaco e senza patente fermato dalla Polizia locale

Fermato il 1° dell’anno, aveva un tasso di alcol di 3 grammi per litro nel sangue. A bordo erano presenti la moglie e 5 figli

La mattina del 1º gennaio, alle 8, una pattuglia del 5º distretto di Polizia locale ha fermato, verso le 8 del mattino, In via Jori, il conducente di un’auto che procedeva in modo incerto.

L’uomo, un ecuadoriano, è risultato ubriaco con un tasso di alcol nel sangue spaventoso: 3 grammi per litro.

Una concentrazione che, solitamente, corrisponde allo stato di incoscienza accompagnato da allucinazioni, riflessi annullati, coma e possibilità di morte per soffocamento da vomito.

L’uomo non ha mai posseduto la patente in quanto non l’ha mai conseguita.

A bordo del veicolo c’erano anche la moglie e cinque figli che hanno rischiato grosso.

Lo straniero è stato sanzionato per guida in stato d’ebbrezza alcolica e senza patente, mentre la moglie, proprietaria del veicolo, per incauto affidamento.

Il Codice della Strada dispone che chiunque conduca veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro.

Nel caso di guida senza patente recidiva nel biennio si applica anche la pena dell’arresto fino a un anno.

Infine, in caso di guida con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, la sanzione, consiste in un’ammenda da 2.500 a euro 6.000 euro, nell’arresto da sei mesi a un anno.