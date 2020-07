Anziano 81enne minaccia il vicino con una pistola perché gli parcheggia sotto casa

Episodio movimentato alla Spezia dove un ‘nonno’ per futili motivi, ma pistola alla mano, ha minacciato un vicino.

E’ quanto è successo in zona Pitelli quando il vicino ha parcheggiato l’auto sotto casa dell’anziano.

I due, secondo alcune persone ascoltate, avevano già litigato più volte per il parcheggio e, in questo caso, l’anziano di 81 anni ha estratto una pistola e l’ha minacciato.

Sul posto è intervenuta la polizia che ha raccolto la testimonianza dell’automobilista e verificato i fatti.

I controlli della Polizia portavano a confermare che l’anziano risultava titolare di un porto d’armi per uso caccia in corso di validità, nonché detentore di più armi corte regolarmente denunciate e prive di munizionamento.

Dopo aver riportato alla calma le due parti, le armi venivano ritirate dagli agenti procedenti in via cautelare, come prescritto dalla legge in simili casi e segnalato il fatto di reato all’Autorità giudiziaria per i risvolti penali del litigio.