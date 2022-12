Anziana investita sulle strisce da grosso Suv in via Rivoli alta in Carignano

Un’anziana donna è stata investita questa mattina intorno alle 9:30 da una potente auto Mercedes Suv Sport blu condotta da un uomo di mezz’età mentre attraversava sulle strisce pedonali in Via Rivoli alta in Carignano all’incrocio con Via Innocenzo IV e Via Alghero.

La donna è stata subito soccorsa da un’autoambulanza attrezzata per la rianimazione d’urgenza e dall’automedica con il sanitario rianimatore a bordo. Intervenuti in forze gli uomini della Polizia Locale con piu’ automezzi di servizio compresi due auto dell’infortunistica stradale dotate di strumentazione all’avanguardia e hanno dovuto transennare con del nastro a strisce biancorosse l’accesso a Via Rivoli con non poco disagio per il traffico veicolare della Vigilia di Natale

La donna è stata caricata con tutte le cautele del caso dai militi dentro il mezzo di soccorso che è stazionato sul posto per almeno mezz’ora. Dopodiche è partito a sirene spiegate per dirigersi al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera. La donna ferita è stata accettata al nosocomio di Mura Santa Chiara in Codice Rosso e versa in condizioni gravi per traumi multipli e trauma cranico

Gli agenti della Locale hanno trattenuto l’auto investitrice e il suo conducente per piu’ di un’ora effettuando tutti i rilievi del caso. Da una prima ricostruzione della dinamica dell’investimento, parrebbe che il Mercedes Suv Sport abbia disceso Via Alghero a velocità non moderata e diretto, a quanto sembra, ad imboccare la stretta Via San Giacomo. L’urto è stato violento e la donna sbattuta sull’asfalto ma non avrebbe perso conoscenza pur essendo in forte stato di shock.

Marcello Di Meglio