Bando di Con i Bambini Onlus per contrasto della povertà educativa minorile

Dopo le prime due edizioni, l’associazione “Con i Bambini Onlus” di Roma intende rinnovare il proprio impegno nelle iniziative in cofinanziamento, in collaborazione con altri enti erogatori che condividono lo spirito e gli obiettivi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile.

Anche la terza edizione del bando, come le precedenti, intende perseguire due principali obiettivi: da un lato, attrarre risorse supplementari coerenti con le finalità del Fondo, dall’altro favorire un positivo confronto con le esperienze di altri soggetti, arricchendo reciprocamente la conoscenza, le pratiche e le esperienze sui temi relativi alla povertà educativa minorile.

Oltre a perseguire un effetto leva delle risorse finanziarie a disposizione delle organizzazioni di terzo settore, il bando emesso intende anche sperimentare forme di innovazione, sia negli ambiti di intervento sia nelle modalità operative o metodologiche scelte, nel contrasto delle forme di povertà educativa minorile. Con questa nuova edizione dell’iniziativa, “Con i Bambini” dedica ulteriori risorse finanziarie, fino a un massimo di 10 milioni di Euro, al cofinanziamento di progettualità che intendono intervenire su ambiti analoghi a quelli su cui si concentrano le azioni del Fondo. Almeno il 70% di tali risorse sarà destinato a progettualità di carattere nazionale che intervengono in ognuna delle tre aree principali del Paese: Nord, Centro e Sud.

L’iniziativa è rivolta a soggetti erogatori privati e a enti del terzo settore che intendono sostenere, insieme a “Con i Bambini”, la realizzazione di interventi congiunti di contrasto della povertà educativa minorile su tutto il territorio nazionale. A tal fine, “Con i Bambini” metterà a disposizione delle progettualità approvate fino ad un massimo del 50% delle risorse finanziarie complessivamente necessarie per la realizzazione degli interventi, con un contributo minimo di Euro 250.000 e fino ad un massimo di Euro 1.500.000.

Le iniziative saranno classificate in due tipologie:

progetti proposti direttamente da enti del terzo settore e sostenuti, almeno al 50%, da uno o più cofinanziatori;

progetti da identificare congiuntamente con uno o più cofinanziatori (fino a un massimo di 2);

attraverso percorsi di progettazione partecipata/condivisione o attraverso specifici bandi a evidenza pubblica promossi congiuntamente dai cofinanziatori e da “Con i Bambini”. Il processo di selezione sarà articolato in due fasi:

presentazione dell'idea progettuale e successiva progettazione esecutiva. "Con i Bambini" esaminerà tutte le idee inviate entro, e non oltre, le ore 13:00 del 30 dicembre 2022;

