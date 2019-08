Antonio Colombo, Capitano rossoblu anni ’60 in visita al Museo del Genoa

Un ospite d’onore al Museo del Genoa. Dalla sua Forlì, dove vive con la moglie ormai da tanti anni, ecco Antonio Colombo, indimenticato capitano e libero di quella squadra che nel 1964 con Mario da Pozzo in porta stabili il record di imbattibilità in serie A con 791’. La formazione? Il vecchio capitano la ricorda a memoria. “Da Pozzo, Bagnasco, Bruno, Colombo, Bassi, Rivara, Bolzoni, Giacomini, Piaceri, Pantaleoni e Bean… e come faccio a sbagliare, è stato il periodo più bello della mia carriera!”.

E l’anno dopo in serie A esplose, con lui capitano, Gigino Meroni. Colombo, 81 primavere ottimamente portate, è arrivato a Genova per visitare il Museo del Grifone, accompagnato da figli, nuore e nipoti. ”Per me Genova è un ricordo magico, indimenticabile – ha detto commosso – e vedere questo Museo mi emoziona non poco: le foto di Gigi (Meroni), dell’allenatore Beniamino Santos… sono tornato indietro nel tempo…”.

Nelle foto, Antonio Colombo durante la visita a Genova ed in una figurina, quando era Capitano del vecchio Grifone.

Franco Ricciardi