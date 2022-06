Andrea Ceccon in scena a Savona il 30 giugno nell’ambito di Artisi Summer Festival 2022 al Circolo Artisi di Salita San Giacomo 9.

ARTISI SUMMER FESTIVAL 2022 a Savona prosegue tra Cabaret e musica

L’Artisi Summer Festival.

La rassegna savonese di musica, cabaret e arti varie che si tiene presso il Circolo Artisi di Salita San Giacomo 9 a Savona.

Lo show continua questa settimana con tre imperdibili proposte di cabaret e musica.

Giovedi 30 giugno chiudiamo il mese in bellezza con una serata di risate e musica italiana con Andrea Ceccon e la BandaMartinelli.

Andrea Ceccon

Uno che riesce a sorprendere. Sorprende soprattutto perché, anche in una chiacchierata privata, si rivela capace di spunti e considerazioni in grado di strappare il sorriso, ma non prive di un certo acume.

Benché già piuttosto conosciuto in Liguria e non solo, Ceccon ha raggiunto la più vasta notorietà partecipando a Colorado Cafè insieme agli amici/colleghi Enrique Balbontin e Fabrizio Casalino (con i quali ha dato vita a popolari sketch come i Savonesi, il maestro di vita Rabartha e gli scontrosissimi operatori turistici liguri, con la proverbiale “torta di riso” sempre finita).

Ma Ceccon non è solo questo…

Trombettista, cantante, attore di teatro, compositore, ha lavorato con Giorgio Gaber e i Matia Bazar, ha vinto due volte il premio Tenco, ha fatto parte dei “Mau Mau” e dei “Cavalli Marci”, ha fondato le “Voci Atroci” (con cui ha vinto il premio Quartetto Cetra) e recentemente ha scritto anche un libro, “Vapfan-ghala”, edito da DeAgostini.

Un personaggio poliedrico insomma.

Con la sua presenza all’Artisi Summer Festival garantirà una serata di grande allegria, risate e spensieratezza.

Ma c’è di più

A completare questo fantastico spettacolo, la BandaMartinelli che ci allieterà con un viaggio musicale tra i ritmi e le melodie dei grandi classici italiani, da De Andrè a Fossati, Bennato, Battisti, Gaetano e molti altri… ma anche con influenze dei cantautori più recenti quali Gazzè, Jovanotti, Zucchero… in continui medley con puntate anche nella musica dialettale.

Il gruppo nasce nel 2020 a seguito dell’incontro di quattro amici, con la passione per la musica Italiana e soprattutto per la sperimentazione di arrangiamenti anche innovativi e talvolta imprevedibili.

Si compone di 4 musicisti: Davide Martinelli (voce, chitarra, kazoo, armonica), Marco Pendola (batteria, percussioni), Andrea Quarantelli (chitarra, cori) e Paolo Ghigliotti (contrabbasso, tastiera).

E poi

Venerdì 1 luglio si apre con la musica dei MarshMallow e la comicità di Simone d’Alessandro.

Direttamente dallo Zelig Lab e dalle trasmissioni TV come “Comedy night” e “Sbandati”, aprirà la serata il cabarettista Simone D’Alessandro con “Kaos”, il suo spettacolo su vizi e virtù degli italiani.

A seguire una bellissima serata di musica con i MarshMallow, cioè Elisabetta Rondanina e Fabio Milanese, che ci faranno cantare ed emozionare con “Le canzoni che abbiamo nel cuore”, tutti i più grandi successi italiani ed internazionali dagli anni 50 ad oggi.

Domenica 3 luglio si prosegue con una serata tutta da ballare con gli Abba Time

Quanti di voi non riconoscono a primo ascolto le note di Dancing Queen, di Gimme Gimme Gimme o di Mamma Mia??

Gli ABBA sono il gruppo musicale scandinavo di maggiore successo ed hanno venduto più di 400 milioni di dischi in tutto il mondo, raggiungendo un successo mondiale fino ad essere considerati tra i più celebri esponenti della musica pop internazionale.

Ed ancora oggi, a distanza di quasi 40 anni dal loro scioglimento, sono sempre così attuali e così amati, tanto che le loro musiche hanno ispirato i due recenti successi cinematografici, Mamma Mia 1 e 2.

Gli Abba Time ripropongono i maggiori successi del gruppo musicale Svedese, per farvi divertire ed emozionare ancora una volta.

Maggiori info

L’ingresso per tutti gli spettacoli è regolamentato con tessera Arci che si può acquistare presso il Circolo la sera stessa o prenotando. Per info e prenotazioni CENA + SPETTACOLO, telefonare al 366 4975115.

CIRCOLO ARCI AMILCARE ARTISI Salita San Giacomo 9, Savona

E’ possibile partecipare ai concerti dopo la cena anche con consumazione obbligatoria.

Il calendario completo e le info specifiche sugli spettacoli li potete trovare sulla Pagina Facebook “Artisi Summer Festival 2022”.