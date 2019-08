Festa Patronale di San Rocco 2019 a Castagnabuona

La Confraternita di San Rocco e di N.S. della Croce di Castagnabuona, Parrocchia dei SS. Nazario e Celso di Varazze, anche quest’anno organizzano i festeggiamenti in onore di San Rocco, secondo il seguente programma:

Triduo di preparazione:

Lunedì 12 agosto ore 20,30: Via Lenchè, Preghiera e Benedizione del Rione;

Martedì 13 agosto ore 20,30: Via alla Croce, Preghiera e Benedizione del Rione;

Giovedì 15 agosto ore 9,10: Chiesa di San Rocco, Assunzione della Beata Vergine Maria con recita delle Lodi e Santa Messa.

Venerdì 16 agosto, Festa patronale di San Rocco:

Alle ore 18.00 Santa Messa con a seguire la Processione per le vie della frazione, alla quale parteciperanno le confraternite con i crocifissi, i fedeli, la Banda Musicale “Cardinal Cagliero”. A conclusione, benedizione sul sagrato della Chiesa.

Dopo la processione gli abitanti della frazione ed i simpatizzanti proseguiremo la serata insieme in piazza.

Sabato 17 agosto, come ormai consuetudine, tutti in piazza per una cena a cui sono invitati tutti gli abitanti della frazione ed i simpatizzanti, con l’intenzione di passare una serata in amicizia e condividere una cena.

«Chi vuol portare qualcosa è ben accetto, – dicono gli organizzatori – ma si può anche partecipare senza portare nulla, basta la presenza.»

http://www.castagnabuona.it/