Visita dei bambini e ricordo del Capitano Trevisani al Radar di Andora

SAVONA. 12 AGOS. I bambini del Campo solare hanno visitato la sede della 115ª Squadriglia radar remota e la stazione meteorologica di Capo Mele ad Andora. E’ stata una giornata speciale per tutti.

Accompagnati dall’ assessore alle Politiche Sociali, Patrizia Lanfredi ed accolti dal Capitano Francesco Gerardi, dal Luogotenente Maurizio Sabatino, dai Marescialli Iolanda Sarno ed Andrea Francato e dal Sotto Tenente Franco Visibile, hanno potuto conoscere meglio questa importante realtà di Andora che concorre alla salvaguardia dello spazio aereo nazionale.

La stazione garantisce l’efficienza del sensore radar e, lavorando in sinergia con la stazione meteorologica di Capo Mele, fornisce dati e bollettini meteorologici. I bambini sono stati coinvolti in vari esperimenti, hanno visitato la stazione meteo, guardato un filmato sulle Frecce Tricolori e hanno scoperto il ruolo dell’Aeronautica Militare in Italia e nel mondo. Hanno naturalmente fatto tante domande a cui i militari dell’Arma Azzurra hanno risposto in maniera semplice e adeguata all’ età dei bambini.

“Sono stati- ha spiegato il Vice Sindaco Patrizia Lanfredi- due intensi giorni di visita che hanno coinvolto tutti i bambini del Campo Solare e che hanno visto protagonisti anche i più piccoli coinvolti da esperimenti che hanno permesso loro di comprendere alcuni fenomeni atmosferici. Grande l’interesse hanno suscitato le attività dell’Aeronautica Militare. Questa visita fa parte delle iniziative esterne promosse dalla Diana Cooperativa Sociale Onlus di Imperia che gestisce il campo solare e che uniscono l’attività ludica alla conoscenza delle realtà che operano sul territorio”.

Intanto l’ Associazione Arma Aeronautica ci informa che venerdì 16 agosto, nella Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, ad Andora, si terrà un toccante ricordo di un graduato che ha svolto una parte significativa della propria carriera proprio a Capo Mele.

Si tratta del Capitano Fausto Trevisani, in memoria del quale, alle ore 18, si svolgerà una Messa, cui seguirà un ricordo con una breve cerimonia al Radar. Saranno presenti i parenti, provenienti da Bologna e naturalmente le varie sezioni dell’ Arma con i relativi Labari di Albenga, Imperia, Villanova ed Andora e Graduati dell’ UNUCI delle sezioni di Sanremo-Imperia e Savona.

Trevisani era molto stimato e conosciuto in tutto il comprensorio andorese e era anche uno dei più esperti Guida Caccia e Controllore della Difesa Aerea Spazio Aereo Nato e Nazionale. Faceva parte del Gruppo della 115esima Squadriglia Radar Remota, operativa dal 9 agosto del 1999.

Dall’ agosto dello scorso anno Comandante del 15° Gruppo Radar dell’ Aereonatica Militare di Capo Mele è il Capitano Francesco Gerardi che era subentrato al capitano Cristian Rampini.

CLAUDIO ALMANZI