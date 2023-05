Concerto con il chitarrista Pietro Locatto il 13 maggio alle 20.30 nel salone da ballo di Palazzo Reale a Genova.

Concerto con il chitarrista Pietro Locatto sabato.

Nell’ambito dell’iniziativa “Notte Europea dei Musei” proposta dal Ministero della Cultura, Associazione Muicamica e Palazzo Reale aderiscono ed organizzano un importante evento musicale.

Data unica per il prestigioso maestro di chitarra Pietro Locatto, considerato tra i più promettenti musicisti in circolazione, che regalerà al pubblico una straordinaria esibizione.

L’appuntamento è a Genova, sabato 13 maggio alle ore 20.30, nel salone da ballo di Palazzo Reale.

Un programma impegnativo ed entusiasmante tutto eseguito con la sua fedele chitarra, che suonerà su musiche da Bach a Scarlatti, fino a Froberger.

Per l’occasione sarà possibile visitare il meraviglioso Palazzo genovese un’ora prima del concerto. L’evento vede la direzione artistica di Giovanna Savino.

Programma:

Federico Moreno Torroba: Piezas Caracteristicas

Manuel De Falla: Homenaje pour le Tombeau de Debussy

Joaquin Rodrigo: Invocacion y Danza

Joaquin Turina: Sevillana

*******************

Johann Jakob Froberger: Tombeau por monsieur Blancheroche

Domenico Scarlatti: Sonata k466 Sonata k380

Johann Sebastian Bach: Toccata BWV 914 Ciaccona BWV 1004

Maggiori informazioni

Sabato 13 maggio ore 20:30 / Palazzo Reale – Genova / Via Balbi 10.

Ingresso € 1 con possibilità di visitare il palazzo un’ora prima del concerto.

Obbligatoria la prenotazione al numero 3396531632

Con la direzione artistica di Giovanna Savino / http://www.giovannasavino.it

BIOGRAFIE

Pietro Locatto

Si è formato musicalmente sotto la guida di Stefano Grondona e si è perfezionato con Frédéric Zigante, Oscar Ghiglia e Lorenzo Micheli ricevendo borse di studio e particolari riconoscimenti tra cui cinque Diploma di Merito dell’Accademia Musicale Chigiana di Siena.

Durante i suoi studi è stato borsista dell’Associazione “De Sono” e si è distinto risultando vincitore in numerose competizioni internazionali in diversi paesi tra cui si ricorda il primo premio al “Gianni Bergamo Music Award” di Lugano (nell’unica edizione riservata alla chitarra).

Chitarra d’oro come “giovane promessa” al Convegno Internazionale di chitarra di Milano, ha collaborato come solista con l’Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini di Parma e l’Orchestra Sinfonica d’Este di Ferrara (eseguendo il Concierto de Aranjuez e il Concerto n.1 di Castelnuovo-Tedesco).

Invitato dal pianista Michele Campanella ad esibirsi quale unico chitarrista all’interno del Festival Spinacorona ha tenuto recitals solistici in festival internazionali in Italia, Spagna, Svizzera, Portogallo, Inghilterra, Croazia, Belgio, Grecia, Australia e Messico.

Il suo profondo interesse per la musica spagnola per chitarra della prima metà del novecento ha portato alla nascita di un primo disco monografico sulle opere di Federico Moreno Torroba (Stradivarius) e di un secondo album incentrato sulle figure di Llobet, Asencio e Mompou ottimamente accolti dalla critica sia in Italia che all’estero (Rai Radio 3, American Record Guide, Discover Classical, Gendai Guitar, Guitar Classique, Musica, Amadeus…).

La sua ricerca nell’ambito della musica iberica si è estesa grazie alla collaborazione con la violoncellista Martina Biondi con la quale ha dato vita al Duo Evocaciones e ad un programma e ad un disco sulla musica di Cassadò, Albéniz,Granados e De Falla.

Parallelamente, invitato dalla rivista Seicorde, ha dato vita ad un album dedicato a trascrizioni bachiane dal clavicembalo, dal liuto e dal violoncello edito per la collana “I Maestri della chitarra”.

Nel 2019 è risultato unico chitarrista vincitore per collaborare con il Teatro Regio di Torino. Da molti anni è attento all’insegnamento e attualmente svolge attività didattica come docente presso il Conservatorio di Bergamo, visiting professor alla LPMAM di Londra, oltre ad essere stato invitato a tenere masterclass in diversi festival e realtà italiane.

Pietro Locatto utilizza strumenti del padre liutaio Luigi Locatto: uno ispirato alla Enrique Garcia del 1904 suonata da Francisco Tarrega nel suo ultimo concerto e uno derivato da Francisco Simplicio.

Musicamica:

Associazione Musicale non a scopo di lucro. Nasce nel 2004 a Genova con l’obiettivo di divulgare la cultura musicale. www.giovannasavino.it

Giovanna Savino:

Flautista genovese, Presidente dell’Associazione, vince un concorso indetto dal Comune di S. Margherita Ligure per “LA PRESENTAZIONE DEL MIGLIOR PROGETTO”. Da allora organizza i Corsi Internazionali di Alto Perfezionamento Musicale a Villa Durazzo ora alla XV edizione abbinati a SANTA FESTIVAL, rassegna di concerti anch’essa alla xv edizione.