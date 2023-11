Amt, bus 715, 725 e 728: cambiano percorso domenica 26 novembre

Linee bus Amt 715, 725 e 728 domenica 26 novembre temporanee cambiano percorso per la Fiera Gottardino 2023 in Val Bisagno.

Amt Genova: a seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di via Piacenza in occasione della “Fiera Anteprima Natale 2023 Gottardino”, domenica 26 novembre le linee provinciali 715, 725 e 728 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

Direzione centro (dalle ore 05.00 alle ore 23.00): i bus, giunti alla rotatoria di via Geirato, proseguono per ponte Fleming, via Adamoli, Lungobisagno Dalmazia, Lungobisagno Istria, ponte Monteverde, via Piacenza, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Prato (dalle ore 05.00 alle ore 18.00): i bus, giunti in via Piacenza, proseguono per ponte Bezzecca, Lungobisagno Dalmazia, ponte Guglielmetti, via Piacenza, dove riprendono regolare percorso. ABov