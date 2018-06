Amt, arriva orario estivo: linee notturne N1 e N2 gratis nei week end

Da oggi, lunedì 18 giugno, torna l’orario estivo di AMT con diverse novità in arrivo. A partire da venerdì 22, infatti, la metropolitana sarà aperta fino all’una di notte tutti i venerdì e i sabato e le linee notturne N1 e N2 saranno gratuite sempre nelle giornate di venerdì e sabato, che rispettivamente collegano Brignole a Sampierdarena e Nervi con Voltri.

Un modo per promuovere l’utilizzo degli autobus anche nel weekend.

Per raggiungere più facilmente le spiagge verranno incrementate le linee 31 e 15 per il levante e 1 per il ponente e verrà istituita la linea 31 barrata (Brignole – via De Gaspari) con capolinea in via De Gaspari per collegare Corso Italia.

Per luglio e agosto, sarà possibile acquistare un abbonamento bimestrale a 80 euro, anziché a 92 euro, sempre integrato con Trenitalia.

Anche il Volabus aumenta la sua frequenza: l’attesa per il collegamento con l’aeroporto passa da 50 a 25/30 minuti.