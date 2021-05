Altarboy e Malika Ayane insieme in Self Control. La cover del brano cult del 1984 nella colonna sonora del film

“Il divin codino”, su Netflix.

Altarboy e Malika Ayane insieme in Self Control. Il duo romano nel nuovo singolo della cantante milanese

In concomitanza con l’uscita de Il Divin Codino, è disponibile in digital download e su tutte le piattaforme di streaming la cover di “Self Control” interpretata da Malika Ayane e prodotta da Altarboy.

“Il divin codino” è il film Netflix in associazione con RTI su Roberto Baggio prodotto da Fabula Pictures e disponibile su Netflix.

Parte della colonna sonora è proprio la cover di Altarboy e Malika Ayane.

In questa nuova versione di “Self control” (Sugar Music e Second Round) gli Altarboy hanno voluto dare la propria visione e interpretazione a uno dei brani cult degli anni ’80.

Ne hanno stravolto armonia e arrangiamento filtrandone le forti vibes italo-disco e restituendone una versione ancora più cool, particolare e moderna che rende il brano più attuale che mai.

Il risultato è un gioiello pop reso ancor più fluido, incredibilmente magico e molto divertente grazie alla completezza e alla versatilità della voce di Malika Ayane.

https://open.spotify.com/track/0TzXkzwDRZormSuZM2HEh2?si=37cdd79e4ae04816

Altarboy è una storia che nasce nelle cantine dei Parioli, quartiere di Roma, dove due ragazzi di sedici anni passavano i pomeriggi a registrare nastri dei loro mix Hip Hop e acid house.

Il duo di Dj producer e composer formato da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda entra in sintonia velocemente.

Si consolida nel 2010 sulla scena della night life internazionale dando vita al progetto discografico e live Altarboy.

Sono cresciuti a pane e vinile, infarciti di POP 80, Italo Disco e New Wave.

Dopo cinque anni e dieci singoli pubblicati di elettronica club oriented, tornano alle origini e cominciano a lavorare a “Way Beyond” il loro primo album Synth Pop dalle atmosfere dream.

L’album uscito a Ottobre 2019 viene presentato dal vivo al MAXXI di Roma a Spring Attitude Festival e in una settimana raggiunge 500000 streaming su Spotify.

I primi quattro singoli (“You on Me”, “Blow” Tonight e “Keep it on your mind”) vengono inseriti da Netflix nella colonna sonora della serie “Baby” e da Studio Canal nella serie “The Sanctuary”.

Questo grazie all’incontro con il produttore cinematografico Marco De Angelis.

YouTube Music li considera tra i 50 artisti che hanno dettato il suono del 2019.

Nello stesso anno Marco de Angelis entra a far parte del progetto live e Dj set della band.

Nel Luglio 2020 esce il nuovo singolo “Bad Inside”.

Dalla collaborazione con “Levante” nasce “Vertigine” (Warner Music Italy) il loro primo brano cantato in Italiano.

Questo entra nella top five delle classifiche tra le hit più passate in radio in Italia e in Europa.

Ci resta più di tre mesi.

Entrambi i brani diventano parte della colonna sonora della stagione conclusiva di “Baby” Netflix.

La collaborazione con Netflix continua nel 2021 con il brano “Little Star” all’interno della serie “Zero”.

Successivamente dal sodalizio artistico con Malika Ayane nasce l’idea di riprodurre “Self Control” (Sugar Music), la Hit pop 80” di Raf.

Il brano viene inserito da Netflix nella colonna sonora de “Il Divin Codino” primo film sulla vita di Roberto Baggio.

https://www.instagram.com/altarboy_/