Numeri Genoa, Criscito migliore in A per contrasti vinti

In settimana capitan Criscito ha suonato la carica, in vista della partita con la Lazio che calamiterà al Ferraris circa 20mila spettatori. Proprio l’ex Zenit San Pietroburgo, tra i fiori all’occhiello sbocciati nel nostro settore giovanile, è il giocatore dell’attuale Serie A ad aver vinto il maggior numero di contrasti (39). Una presenza che si sente.

Tra i difensori solo lo juventino Joao Cancelo ha completato invece più dribbling di Davide Biraschi restando in tema di statistiche. Il neo acquisto Ivan Radovanovic risulta secondo (32), dietro al milanista Calhanoglu (59), per numero di conclusioni senza andare a bersaglio. Presenza numero 50 in A per Daniel Bessa.