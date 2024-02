Omicidio stradale Bussana, convalidato arresto camionista romeno

Il giudice per le indagini preliminari oggi ha confermato la custodia cautelare in carcere per il camionista romeno che venerdi’ scorso ha travolto sorella e fratello mentre andavano a scuola nella frazione di Bussana, a Sanremo.

Il Tir con targa romenna ha ucciso il 17enne e ferito gravemente la sorella di 15 anni, tutt’ora ricoverata in ospedale, dove per fortuna sta meglio dopo avere subìto un importante intervento chirurgico.

Lo straniero ha risposto alle domande del pm, davanti al gip, raccontando di avere imboccato la bretella stradale, seguendo le indicazioni del navigatore, di avere visto gli studenti camminare lungo la stradina e di essersi allargato per effettuare la curva.

A quel punto, ha ribadito di non essersi accorto di averli travolti e di averne ucciso uno.

Ha aggiunto di essersi fermato poco dopo per consegnare la merce che stava trasportando.

Il camionista romeno ha imboccato con il Tir quella strada nonostante il divieto di transito ai mezzi pesanti.

Risulta accusato di omicidio stradale, lesioni colpose e omissione di soccorso.