Alluvione a Stella, Mai: adeguati sostegni e rientro delle famiglie sfollate nelle loro case

“Famiglie evacuate e ancora costrette fuori dalle loro abitazioni a seguito dell’alluvione del 24 novembre 2019 a Stella, dove peraltro risultano ulteriori nuclei famigliari che sono rientrati nelle loro case ma hanno subìto rilevanti danni economici e hanno diritto a ricevere rimborsi che finora non sono ancora arrivati.

La Lega ha depositato un ordine del giorno in Regione Liguria che impegna la giunta ad attivarsi in ogni sede utile per il rientro in sicurezza nelle proprie abitazioni delle famiglie ancora sfollate o, nei casi in cui ciò non sia possibile, garantire un adeguato sostegno per una stabile sistemazione, autonoma e alternativa”.

Lo ha dichiarato oggi il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).