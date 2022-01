All’UCI Fiumara One Second. Lunedì 17 gennaio negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore.

All’UCI Fiumara One Second

Continua in 36 multisale UCI la rassegna settimanale dedicata ai film di qualità.

Il prezzo delle proiezioni è di 5 euro, 6 euro nelle multisale UCI Luxe.

Protagonista di questa settimana è il film di Zhang Yimou su un uomo che fugge da un campo di lavoro per poter assistere alla proiezione di un cinegiornale in cui, per un solo secondo, può rivedere la sua amata figlia

Lunedì 17 gennaio negli UCI Cinemas continua ESSAI. Rassegna di cinema d’autore, l’appuntamento settimanale del Circuito UCI pensato per tutti gli amanti dei film di qualità.

Il protagonista di questa settimana è One Second, il film diretto da Zhang Yimou e distribuito da Europictures e Fenix Entertainment.

Breve trama

Negli anni della Rivoluzione Culturale, Zhang evade dal campo di lavoro forzato e vaga per il deserto per raggiungere un villaggio dove in un cinema, assieme al film Eroic Sons and Daughters,

viene abbinato il cinegiornale di propaganda numero 22 in cui compare, anche solo per un secondo, l’immagine della figlia che non lo vuole più vedere dopo che è stato arrestato.

Poco prima della proiezione la pellicola viene rubata da una ragazzina, l’orfana vagabonda Liu, che ha bisogno della celluloide per costruire la lampada al fratello più piccolo.

Zhang, dopo aver assistito al furto, la insegue. Perde la pizza, la recupera e la perde ancora.

Al villaggio intanto un pubblico molto numeroso è in attesa di assistere allo spettacolo serale organizzato dal proprietario e proiezionista del cinema, chiamato “Mr. Film”, che è visto come una divinità e si considera una figura essenziale all’interno del Partito.