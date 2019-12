All’UCI Fiumara arriva Star Wars l’ascesa di Skywalker

UCI Cinemas lancia gli eventi con i gruppi di costuming ufficiali dedicati a “Star Wars: l’ascesa di Skywalker”.

Sale l’attesa per l’arrivo di Star Wars: L’ascesa di Skywalker, dal 18 dicembre in uscita nelle sale italiane.

Negli UCI Cinemas parte il tour dei gruppi di costuming ufficiali per celebrare l’arrivo sul grande schermo di Star Wars: L’Ascesa di Skywalker, il nono episodio della saga di Star Wars in uscita nelle sale il 18 dicembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. A partire dal 18 dicembre in 18 multisale selezionate del Circuito UCI sarà possibile vedere da vicino tutti i personaggi della saga, incontrando i gruppi internazionali di costuming ufficiali 501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion italian base, Saber Guild Trento, Mandalorian Mercs e Jedi Generation. I figuranti saranno a disposizione del pubblico per foto, selfie e scatti esclusivi da conservare e postare come ricordo di una giornata stellare.

Sulla pagina Facebook di UCI Cinemas saranno pubblicati gli aggiornamenti dell’iniziativa.

Di seguito il programma degli eventi:

Mercoledì 18 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 – UCI Showville Bari, UCI Bicocca, UCI Meridiana Casalecchio di Reno, UCI Catania, UCI Montano Lucino, UCI Lissone, UCI Porta di Roma e UCI Orio.

Venerdì 20 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 – UCI Molfetta, UCI Luxe Marcon e UCI Porta di Roma.

Sabato 21 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 – UCI Alessandria, UCI Bicocca, UCI Luxe Marcon, UCI Messina, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri, UCI Orio, UCI Parco Leonardo, UCI Porta di Roma e UCI Fiumara Genova.

Domenica 22 dicembre tra le 16:00 e le 20:00 – UCI Bicocca, UCI Bolzano, UCI Catania, UCI Fiumara, UCI Messina, UCI MilanoFiori, UCI Moncalieri, UCI Orio, UCI Parco Leonardo, UCI Porta di Roma e UCI Verona.