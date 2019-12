Apre la stagione invernale a Zum Zeri

Zum Zeri: apertura con centinaia di appassionati.

Una bellissima giornata di neve e sole ha inaugurato la stagione invernale di Zum Zeri.

In attesa delle festività natalizie, la gestione della bella stazione lunigianese ha messo a disposizione degli appassionati i propri campi scuola, dove non è mancato il divertimento e il piacere di sciare.

Il sole ha allietato la giornata e le creme solari sono presto esaurite, la gastronomia del rifugio ha aggiunto al piacere dello sci quello dei prodotti del territorio zerasco, agnello, farina di castagne e funghi.

La novità della stagione è l’apertura del centro snowscoot, l’ultima proposta per la neve: una BMX senza freni dotata di monosci.

Per la giornata di domenica è attesa una numerosa presenza di appassionati che la stazione di Zum Zeri è pronta ad accogliere.