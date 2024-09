Allerta gialla in Liguria: previsioni meteo per lunedì 23 settembre

La perturbazione prevista per lunedì 23 settembre, che interesserà il Nord-Ovest italiano e l’alto Tirreno, colpirà anche la Liguria. Per questo motivo, Arpal ha emesso un’allerta gialla per tutta la regione, attiva dalle ore 6:00 alle ore 18:00 della giornata di domani.

Condizioni meteo in peggioramento sulla Liguria, dove si prevede una convergenza tra lo scirocco da sud-est e la tramontana da nord, specialmente nella zona centro-orientale della regione. Tuttavia, lo scenario più probabile sembra essere quello in cui la parte più intensa delle precipitazioni rimarrà confinata in mare.

Piogge diffuse interesseranno l’intera regione, con temporali, che fortunatamente non dovrebbero essere accompagnati da colpi di vento o grandine, ma che saranno comunque forti e organizzati, soprattutto nelle aree del centro e del levante ligure.

Ulteriori aggiornamenti e valutazioni verranno effettuati nella mattinata di lunedì, grazie alle nuove uscite modellistiche.

La Sala Operativa Regionale resterà attiva per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi particolarmente intensi, sarà possibile consultare il monitoraggio degli aggiornamenti sul sito ufficiale Allerta Liguria.

La suddivisione del territorio regionale

A: Lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia, la valle del Centa

B: Lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, Val Polcevera e Alta Val Bisagno

C: Lungo la costa da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, Val Fontanabuona e Valle Sturla

D: Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida

E: Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia.